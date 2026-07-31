Adulto mayor muere atropellado en la carretera a Colombia

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle auxilio; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellado por un tráiler cuando intentaba cruzar la Carretera a Colombia, a la altura de la colonia Las Hadas, en el municipio de Escobedo.

El accidente se registró en el cruce con la avenida Concordia, cerca de una unidad de la UANL.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien no ha sido identificada, intentó atravesar la vialidad, pero presuntamente no advirtió la cercanía del transporte de carga, que terminó por arrollarla.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle auxilio; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía y Tránsito de Escobedo acordonaron la zona y cerraron dos carriles de circulación para facilitar las labores de las autoridades.

El conductor del tráiler fue retenido y llevado ante las autoridades correspondientes para rendir sus declaraciones ante el ministerio público.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios para integrar la investigación correspondiente, mientras se esperaba la llegada del personal del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo y las diligencias de ley.