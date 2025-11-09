Adulto mayor lesionado tras derrapar su motocicleta en Monterrey

Por: Diana Leyva 08 Noviembre 2025

Aparentemente, perdió el control de la unidad para quedar tendido sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Hacienda de Santa Lucía

Protección Civil de Monterrey informó que un adulto mayor resultó lesionado tras derrapar su motocicleta sobre la Carretera Nacional durante la mañana de este sábado. Este accidente sucedió alrededor de las 07:52 horas, cuando el hombre de 68 años, aparentemente perdió el control de la unidad para terminar proyectado sobre el pavimento de la carretera, a la altura del kilómetro 266, en Hacienda de Santa Lucía. Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias acudió hasta el lugar para percatarse que el motociclista presetaba diversas lesiones en la clavícula, así como una alteración en su estado de conciencia, por lo que se le proporcionó soporte vital para ser trasladado hacia el Hospital de Traumatologia y Ortopedia 21 del IMSS. Personal de Movilidad Monterrey también llegó al sitio para quedar a cargo de las diligencias correspondientes ante este accidente.