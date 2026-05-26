Adulto mayor en triciclo resulta lesionado tras ser atropellado

Tras el golpe, el hombre cayó de su unidad y quedó tendido sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

Un hombre de la tercera edad que se desplazaba en un triciclo resultó lesionado tras ser atropellado por un automóvil cuando circulaba sobre la calle Colima, en el acceso a la colonia Independencia.

De acuerdo con la versión del pasajero del vehículo involucrado, el triciclo presuntamente le cerró el paso al automóvil en color gris, lo que provocó que terminaran impactándolo.

Tras el golpe, el hombre cayó de su unidad y quedó tendido sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al lesionado, quien terminó con el hombro derecho vendado debido a las lesiones que sufrió durante la caída.

Al sitio también acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes realizaron las labores correspondientes para deslindar responsabilidades.