Adulto mayor cae en zanja sin reparar en Santa Catarina

Un hombre de la tercera edad cayó en una zanja abierta desde mayo por Agua y Drenaje en Santa Catarina; vecinos exigen reparación

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Un hombre de la tercera edad cayó en una zanja dejada hace más de dos meses por Agua y Drenaje en Santa Catarina.

Cámaras de videovigilancia muestran cómo el adulto mayor lucha por ponerse de pie de entre los escombros de la obra inconclusa.

Al ubicarse el desperfecto sobre una calle con pendiente pronunciada, al hombre le tomó más de dos minutos lograr levantarse.

El accidente ocurrió la tarde del viernes en la colonia Lomas de las Mitras.

La zanja, ubicada sobre Ampliación Loma Larga entre Pronasol y Loma Grande, se abrió para atender un taponamiento en el drenaje.

Sin embargo, de acuerdo con los vecinos, las labores se limitaron a abrir el pozo sin que avanzara la reparación desde mayo.

Aunado al reciente percance, la obra inconclusa también ha entorpecido el servicio de recolección de basura, ya que los camiones tienen dificultades para rodearla.

“No hay pasada porque el hoyo está en medio de la calle, no hay espacio para más de un carro. Van dos veces que los de la basura no pasan porque no puede llegar y aquí se queda todo”, lamentó Guadalupe Cedillo.

El jueves, un día antes del accidente, INFO7 evidenció el desperfecto que aqueja aún a los habitantes de la zona.

Durante el transcurso del viernes la paraestatal se desplegó y abrió una nueva zanja a aproximadamente cuatro metros de distancia.

Con el antecedente de la primera, los afectados temen que las maniobras de reparación se extiendan durante meses.