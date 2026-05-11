Adulta mayor cae en fosa de panteón en Santa Catarina

Una mujer de la tercera edad sufrió una caída en una zona profunda de un panteón del municipio de Santa Catarina, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León.
El incidente fue reportado en el área de Parque Chipinque, Parque Insurgentes y Privadas del Parque, donde corporaciones de auxilio acudieron tras el reporte de una femenina que habría caído en una fosa.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las condiciones de salud de la mujer ni mayores detalles sobre cómo ocurrió el accidente.