Los cruces turísticos hacia Estados Unidos aumentaron 55.24% en el acumulado histórico frente a 2021, al pasar de 9,491 a 14,734

La aduana Colombia–Laredo cerrará 2026 con un crecimiento acumulado del 157% en cruces de turistas y viajeros hacia Estados Unidos respecto a 2021, impulsada por el gobierno de Samuel García, informó Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general honorario de Codefront.

Tendencia anual y repunte en feriados

El funcionario detalló que los vehículos ligeros han crecido cada año frente al periodo previo: 13.25% en 2022, 14.94% en 2023, 20.67% en 2024, 23% en 2025 y una proyección de 33% para 2026.

Como muestra del dinamismo estacional, en el fin de semana largo del 13 al 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana y Buen Fin), los cruces turísticos hacia Estados Unidos aumentaron 55.24% en el acumulado histórico frente a 2021, al pasar de 9,491 a 14,734.

Seguridad y expansión de la carga internacional

González atribuyó esta preferencia a la agilidad del cruce y a la vigilancia permanente de más de 3,000 elementos combinados de Fuerza Civil y la Guardia Nacional en el puerto fronterizo y la Carretera La Gloria–Colombia, lo que permite circular sin necesidad de organizar caravanas.

En comercio exterior, el transporte internacional de carga subió 55% en 2026 respecto a 2021. Entre las ventajas operativas del puerto destacan:

Movilidad 24/7 con disponibilidad para arribar a cualquier hora y patio de carga o pensión gratuita.

Carril exclusivo y horario preferente (7:00 a 8:00 horas) para electrónicos, empatado con el horario especial de camiones vacíos.

Tiempo promedio de cruce menor a 20 minutos y revisiones no intrusivas para empresas estadounidenses.

Modernización de la aduana

El titular de Codefront destacó la modernización de la infraestructura estatal y la coordinación binacional con la Ciudad de Laredo, el gobierno de Texas, CBP, la Casa Blanca, la ANAM y dependencias federales mexicanas.

Asimismo, subrayó la obtención de permisos presidenciales de Estados Unidos gestionados con el impulso del gobernador Samuel García para edificar dos nuevos puentes internacionales, proyectos con los que se duplicará la capacidad del cruce y se habilitará un puente exclusivo para vehículos ligeros.