Adrián de la Garza supervisa obras en El Huajuco; avanzan 73%

Se destaca que en las laterales de la Carretera Nacional se están construyendo dos carriles desde La Lágrima hasta el Hospital Muguerza

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó las obras de construcción del Circuito Vial Huajuco, un mega complejo que busca mejorar la movilidad en la Carretera Nacional, al sur de la ciudad.

Esto incluye la construcción de un puente vehicular sobre la Carretera Nacional, un túnel de 60 metros lineales bajo la misma vía, la avenida Acueducto y la construcción de dos carriles laterales en la misma Carretera Nacional, todo para mejorar la movilidad al sur de la ciudad.

El avance general es del 73 por ciento y estará listo para el próximo mes de junio, y la inversión municipal es de más de 630 millones de pesos.

Recorrido por puente, túnel y avenidas

El presidente municipal recorrió las obras de la parte alta del paso a desnivel, del túnel, de la avenida Acueducto y de los dos carriles laterales que se construyen sobre la Carretera Nacional, quien estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda.

Aseguró que esta infraestructura será de mucha utilidad para los vecinos y para todos los automovilistas de la metrópoli que se desplazan por esa zona.

"Con este circuito vial lo que buscamos es que esta zona esté conectada de forma independiente de la Carretera Nacional para tener una alternativa que no tenga que agregar tráfico a la Carretera Nacional y, además, poderla aislar de lo que es el tráfico pesado, el tráfico que va de paso", explicó.

Esto propiciará una mejor movilidad en la zona.

"Nos permitirá a los vecinos tener una mejor conexión, más rápida a sus escuelas, a sus universidades, a sus centros comerciales, centros sociales, en fin, a todo lo que ya sabemos que existe en esta micro-zonificación del área de Monterrey. Va a ser de mucha ayuda para la movilidad”, aseguró.

Detalles del puente y conexiones viales

En el puente vehicular, el edil caminó por la parte superior.

Este paso a desnivel permite unir las avenidas La Rioja con Las Estancias.

Lleva un avance de 75 por ciento y constará de un carril por sentido, así como de un área peatonal y ciclista y el acotamiento.

Luego, se trasladó a la Avenida Acueducto, donde se concluyó la pavimentación de la primera etapa.

Tendrá 1.25 kilómetros y se unirá con Las Estancias hasta avenida Palmares.

Actualmente, se instalan luminarias y se plantan árboles.

El avance es del 70 por ciento.

Después estuvo sobre Palmares, que estará conectada con Antiguo Camino a Villa de Santiago, a través del túnel de 60 metros lineales.

Y finalmente supervisó la construcción de dos carriles laterales en la Carretera Nacional, desde La Lágrima hasta Valle Alto.

Obra avanza sin colapsar la vialidad

De la Garza Santos aseguró que las obras van en tiempo y destacó que, debido al diseño de ingeniería, las obras no han colapsado la zona.

"Estamos haciendo un puente sobre la Carretera Nacional, estamos haciendo un túnel bajo la Carretera Nacional y esto ha sido sin trastocar a los vecinos que viven en otras partes de la ciudad y que pasan por aquí, o bien a la gente que vive aquí”, resaltó.

El edil reconoció que es una obra grande, con dificultades de ejecución y se está realizando sin afectar la vialidad, ni crear otras complicaciones.