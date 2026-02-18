Adrián de la Garza se defiende por acusaciones de Next Energy

El alcalde de Monterrey agregó que actualmente ya recuperaron $650 millones de pesos y obligaron a Next Energy a devolver el terreno donde harían una planta

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se defendió de las acusaciones y explicó las acciones que han hecho contra la empresa Next Energy por el incumplimiento de contrato.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal explicó que en su gestión anterior en Monterrey hicieron un contrato con dicha empresa, el cual no cumplió, y en ese entonces el gobierno municipal les cobró $174 millones de pesos como multa por el incumplimiento.

Sin embargo, indicó que en el 2021, durante la administración del emecista, Luis Donaldo Colosio, se hizo una renegociación del contrato y comenzaron a pagar a Next Energy un 400% más de lo que se acordó en un principio, sin recibir la energía para la ciudad de Monterrey.

“Monterrey hizo un contrato con la empresa Next Energy. Esta no cumplió y, como no cumplió, les cobramos $174 millones de pesos que, por supuesto, fueron invertidos en favor de Monterrey. Después llegó el gobierno de Movimiento Ciudadano y cambió dos cosas fundamentales del contrato. Uno, aumentaron un 400% lo que se le pagaba a la empresa mensualmente. Esto, a pesar de que la empresa seguía sin cumplir.

“Y dos, decidieron vete a saber por qué razón perdonar al proveedor sus multas y sanciones. En el 2024, las familias de Monterrey decidieron que regresara a poner orden en la ciudad. Cuando llegué y me di cuenta de que estas modificaciones no tenían ningún sentido, inicié auditorías y presenté denuncias. Gracias a eso, logramos congelar las cuentas del proveedor”, dijo Adrián de la Garza.

El alcalde de Monterrey agregó que actualmente ya recuperaron $650 millones de pesos y obligaron a Next Energy a devolver el terreno en Cerralvo, donde se comprometieron a hacer una planta que brindaría energía para la capital del estado.

“Quiero dejar algo muy claro y lo he dicho siempre: 'el que la hace la paga'. Ni un peso de los regiomontanos en manos del proveedor. Ustedes saben que vine a resolver y a trabajar y los de enfrente también lo saben”, agregó De la Garza.

El municipio regiomontano firmó con Next Energy un contrato en 2020 para la generación de energía solar mediante la construcción de una planta fotovoltaica en Cerralvo, con un valor superior a los $7,000 millones de pesos a pagar en 30 años.

Sin embargo, la obra no se concretó, entre otros motivos por la falta de permisos federales, y la empresa ha recibido pagos sin entregar plenamente el servicio pactado.

'NECESITAS CALMARTE'

Luego de que el exalcalde Luis Donaldo Colosio lo acusó de haber concretado un contrato con la empresa “fraudulenta” Next Energy, Adrián de la Garza le respondió que debe revisar los términos en que renegoció el acuerdo. De paso le pidió tranquilizarse.