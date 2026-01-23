Adrian de la Garza rehabilita parque 'Puerta de Hierro'

El remodelado espacio público forma parte del programa de intervención de espacios públicos el cual el alcalde destinó una bolsa de $500 millones de pesos.

Con una inversión de $7 millones de pesos, el municipio de Monterrey rehabilitó el parque de la colonia Residencial Puerta de Hierro.

El remodelado espacio público forma parte del programa de intervención de espacios público para el cual el alcalde Adrián de la Garza destinó una bolsa de $500 millones de pesos.

Al entregar la obra destacó que las opiniones y sugerencias de los habitantes del sector dieron forma a los trabajos.

“Este es una muestra de un parque más que estamos entregando, donde hemos escuchado los vecinos, donde nos han expresado sus necesidades de acuerdo a la colonia, las condiciones de edad, a las condiciones de tiempo que tiene la colonia y de las personas que aquí habitan”, resaltó.

Así, para este plaza en particular los habitantes pidieron una cancha de futbol, y se instaló una de 415 metros cuadrados con plataforma de pasto sintético.

Así mismo, con piso amortiguante se colocaron juegos infantiles, área para mascotas y andadores.

El programa, destacó el alcalde, es independiente de las labores de mantenimiento y mejora permanentemente que se ejecutan en los 1,100 parques municipales.

En el evento se contó con la asistencia de Claudia Rodríguez Ramírez, presidenta de las asociaciones de 34 privadas de la zona de Puerta de Hierro; los secretarios de Participación Ciudadana, Rafa Ramos y de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón, así como el director de Cultura Física y Deportes, Aldo De Nigris.

Con información de Vanessa Aguilar