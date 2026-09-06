Adrián de la Garza recibe a la campeona de boxeo Magaly Rodríguez

La atleta de peso pluma fue recibida en el Palacio Municipal tras consolidar su carrera con 27 victorias en el ámbito profesional.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió en el Palacio Municipal a la boxeadora regiomontana Isela Magaly “Tormenta” Rodríguez López, con quien conversó sobre su trayectoria y los retos que enfrenta dentro del boxeo profesional.

Durante el encuentro, el edil reconoció el trabajo de la pugilista de 33 años y le entregó un distintivo a nombre del municipio por su trayectoria y por representar a Monterrey en competencias nacionales e internacionales.

“Es un orgullo tenerte aquí y, sobre todo, que nos representes, y estamos seguros que el 19 de septiembre vamos a conservar este campeonato. Vas a salir campeona, eres campeona, pero nuevamente vas a defender muy bien tu título y eso es un honor y muy importante entregar este distintivo, que se lo damos a toda nuestra gente distinguida de Monterrey.”

Rodríguez López inició su carrera profesional en 2009 y actualmente compite en la división de peso pluma. Cuenta con 27 victorias, 13 de ellas por nocaut, además de haber conquistado en 2022 el Campeonato Plata de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo, en una pelea disputada en Francia.

La boxeadora también ha llevado su carrera fuera de México y en 2023 disputó en Londres el Campeonato Mundial de peso ligero de la Organización Internacional de Boxeo ante la entonces invicta Caroline Dubois.

Ahora, “Tormenta” se concentra en su próximo compromiso del 19 de septiembre, fecha en la que buscará conservar su campeonato y continuar sumando triunfos a su carrera profesional. La pugilista aprovechó el encuentro para invitar a la afición regiomontana a acompañarla en esta nueva pelea.