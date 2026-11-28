El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, llamó a trabajar para recuperar la paz y la confianza de las familias de Santa Catarina.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, llamó a recuperar la tranquilidad de Santa Catarina y fortalecer el trabajo político del PAN rumbo a 2027, durante un encuentro que reunió a cerca de 1,000 militantes y liderazgos del partido.

La reunión, denominada “Liderazgos en Acción”, se realizó en Santa Catarina, donde el edil regiomontano fue recibido entre muestras de apoyo y consignas de “¡gobernador!”, en medio de los mensajes de unidad y movilización de cara al próximo proceso electoral.

Durante su participación, De la Garza señaló que el municipio ha tenido administraciones con buenas evaluaciones, pero consideró que actualmente atraviesa una situación que exige recuperar la confianza ciudadana y atender las necesidades de las familias.

“Santa Catarina venía con muy buenos gobiernos, muy bien calificados, y tuvo un tropiezo que no nos va a derrumbar; al contrario, vamos a dar un paso más firme en 2027”, expresó.

El PAN busca recuperar terreno en Santa Catarina

El alcalde sostuvo que es necesario trabajar para que las familias vuelvan a vivir con paz y tranquilidad, además de impulsar acciones que permitan mejorar la calidad de vida en el municipio.

Sus declaraciones se dieron ante militantes panistas que manifestaron su respaldo y disposición para participar en un proyecto político enfocado en recuperar presencia en Santa Catarina y fortalecer al partido en Nuevo León.

En el encuentro también estuvieron presentes los diputados locales Miguel Lechuga y federal Víctor Pérez, así como la legisladora federal Kenia López Rabadán, quien acudió en representación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Llaman a cerrar filas rumbo a 2027

Por su parte, López Rabadán expresó el respaldo de Acción Nacional a los liderazgos del municipio y aseguró que el partido mantendrá el trabajo conjunto para llevar un mensaje de esperanza a las familias.

La legisladora destacó la importancia de mantener la unidad interna y reforzar la cercanía con la ciudadanía para construir una propuesta que responda a las necesidades de Santa Catarina y del resto de Nuevo León.

La reunión congregó a dirigentes, representantes populares y militantes panistas, quienes coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos y fortalecer la organización territorial del partido.