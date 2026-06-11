Adrián de la Garza inaugura parque rehabilitado en San Jerónimo

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, el edil compartió los pormenores de los trabajos realizados

Con una inversión de $13.3 millones de pesos, el municipio de Monterrey entregó la rehabilitación total del parque comunitario ubicado en la intersección de las avenidas Puerta del Sol e Insurgentes, en beneficio de las familias de la zona de San Jerónimo.

El alcalde Adrián de la Garza encabezó el corte de listón y realizó un recorrido por el espacio deportivo y recreativo.

Reconoce Adrián de la Garza participación ciudadana

Durante el evento, de la Garza agradeció el apoyo de los ciudadanos, reconociendo que la colaboración con los vecinos ha sido un pilar fundamental durante sus tres administraciones en la capital regiomontana.

“El día de hoy quiero reconocerles y agradecerle a todas las vecinas y vecinos que trabajen de la mano con la ciudad de Monterrey, porque ustedes conocen mejor el lugar, el entorno, que nos sigan guiando, que nos sigan diciendo que es lo que necesitamos en la comunidad”, expresó el munícipe regio.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, el edil compartió los pormenores de los trabajos realizados.

Entre las mejoras destaca la construcción de una cancha de futbol 7 con pasto sintético, la cual incluye red y reja perimetral, muro de contención, banquetas de concreto, 12 bancas metálicas y una docena de reflectores.

También se informó que se estableció una cancha polivalente equipada con dos tableros de acrílico, reja de acero e iluminación, una sección que anteriormente se encontraba en total abandono.

Renuevan áreas infantiles y espacios de convivencia

La rehabilitación, que fue integral, abarcó el área de juegos infantiles donde se instaló firme de concreto y piso amortiguante, reja de acero y muro de contención. Asimismo, en el área general se reubicaron las mesas de picnic, se colocó una estructura con malla sombra, nuevas luminarias, banquetas y piedra decorativa en jardines.

Al evento de entrega también asistieron Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Fernando Margáin, secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana; Aldo de Nigris, director de Cultura Física y Deporte; Alán Ambriz, director de la Zona Operativa Poniente de Servicios Públicos, y la diputada local Cecilia Robledo.