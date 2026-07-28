Adrián de la Garza inaugura obras viales en El Huajuco

En total, las obras del Circuito Vial Huajuco llevan 95 por ciento de avance, y deberán estar listas antes de que concluya el mes de agosto

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró dos obras que forman parte del Circuito Vial El Huajuco: el puente vehicular elevado "La Rioja" y la ampliación de la avenida Acueducto, ahora corredor vial entre la avenida Las Estancias y la calle Palmares.

Así, con estas obras viales, se le quita carga vehicular a la Carretera Nacional en un 35 por ciento y se fortalece la movilidad en la zona de El Huajuco.

El presidente municipal explicó que con ambas obras se logra conectar el oriente y poniente de la Carretera Nacional, permitiendo a los automovilistas trasladarse de modo más directo a servicios, comercios, empresas, colegios y universidades, sin necesidad de utilizar la Carretera Nacional.

Estas obras benefician a 250 mil habitantes de la zona y facilitan la movilidad a 165 mil vehículos.

“Estamos entregando una primera etapa de este circuito vial de la zona de El Huajuco, que como lo veníamos comentando, va ayudar a quienes habitan esta zona, porque van a poder trasladarse hacia la zona oriente o hacia la zona poniente de esta área de la ciudad, sin necesidad de tomar la Carretera Nacional”, precisó.

Puente vehicular elevado La Rioja

El paso superior vehicular entre la Carretera Nacional y la avenida La Rioja tiene 420 metros lineales de vía, con un carril de circulación por sentido, acotamiento, así como zona peatonal y un carril para ciclistas.

Se delimitaron 4 cruces peatonales, 4 cruces ciclistas y contará con 34 luminarias para brindar mayor seguridad a quienes transiten por esta nueva vialidad.

Se construyeron 420 metros lineales de jardinera y 920 metros cuadrados de paisajismo en la zona de bajo puente.

Además, se colocó un paradero de autobús en la Carretera Nacional.

Amplían el corredor vial Acueducto

Y por lo que hace al corredor vial Acueducto, en el tramo comprendido entre la avenida Las Estancias y la calle Palmares, se construyeron y rehabilitaron mil 250 metros de vía, tiene 3 carriles por sentido de circulación, así como sus acotamientos, 6 cruces peatonales.

En total, las obras del Circuito Vial Huajuco llevan 95 por ciento de avance, y deberán estar listas antes de que concluya el mes de agosto.

Los vecinos del sector agradecieron las obras, y pidieron poner orden en los límites de velocidad para evitar accidentes.

El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, destacó los beneficios de estas vialidades.

Además, acudieron la diputada federal Anita González y la diputada local Lorena de la Garza.