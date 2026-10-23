Adrián de la Garza anuncia obras por $185 mdp en Monterrey

Además, aseguró que la actual administración estatal sigue sin entregarle a Monterrey recursos que le pertenecen a los ciudadanos

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inició en el Distrito Sur la ejecución de un paquete de siete obras con una inversión de 16 millones 620 mil pesos, para mejorar las necesidades de infraestrucutura y beneficiar la movilidad peatonal.

De esas siete obras, seis son del Presupuesto Participativo del año 2025 y una es con recursos propios.

Ejecutarán 60 proyectos con inversión de 185 millones de pesos

El presidente municipal aclaró que la pasada administración municipal, encabezada por Luis Donado Colosio, abandonó 11 proyectos, dejándolos sin ejecutar y sin recursos etiquetados.

Además, aseguró que la actual administración estatal sigue sin entregarle a Monterrey recursos que le pertenecen a los ciudadanos.

Ante eso, el edil anunció que su administración retomará los trabajos y ejecutará en forma simultánea los 60 proyectos aprobados para 2025 y 2026, con una inversión total de 185 millones de pesos.

"Cuando llegamos, en el 2024, tuvimos que terminar obras que no tenían presupuesto etiquetado. Tuvimos que reasignar presupuesto, aunado obviamente a la falta de cumplimiento del gobierno del Estado en recursos que le tocan a la gente", dijo.

Por eso, las obras del ejercicio 2025 y 2026 han comenzado después, pero el edil anunció que ambos paquetes de proyectos se harán de modo paralelo.

"Estamos arrancando obras de 2025 y en pocas semanas estaremos arrancando obras del 2026. Juntamos las dos, nos estamos recuperando en tiempo, y empezaremos el proceso en 2027 en los tiempos correspondientes", afirmó.

Ya se planea para el 2027 el proceso de votación de otros 30 proyectos del Presupuesto Participativo.

Inician rehabilitación de los parques Erie y Ontario

En la colonia Lagos del Bosque, junto a los vecinos, el presidente municipal comenzó la rehabilitación de los parques Erie y Ontario, con inversión de casi cuatro millones 514 mil pesos.

De la Garza Santos destacó la importancia de involucrar a la ciudadanía en las decisiones sobre las obras públicas, y resaltó que así se contribuye a definir el rumbo de la ciudad.

“Es fundamental tener un gobierno participativo... con la participación también de las organizaciones de la sociedad civil, con la participación de la academia, de las universidades, de todos, de todos juntos, marcamos el rumbo que queremos tomar en Monterrey”, expuso.

El secretario de Participación Ciudadana y encargado del Presupuesto Participativo, Rafael Ramos, explicó que este mecanismo permite a los habitantes involucrarse directamente en las decisiones de obras en sus comunidades.

En tanto, el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, destacó que para ambos parques se incluyen la rehabilitación de áreas recreativas y deportivas, así como la construcción de infraestructura peatonal.

En el Parque Erie se instalará una techumbre metálica de 10 por 8 metros, con firme de concreto y barandal metálico, se construirán 210 metros cuadrados de banquetas, rampas y se rehabilitará la cancha polivalente.

En el Parque Ontario se construirán 520 metros de banquetas que funcionarán como andadores peatonales, además de rampas, tubería de PVC, piso especial para amortiguar el área de juegos infantiles y adocreto en la zona de ejercitadores.

Realizarán obras peatonales y rehabilitación de canal pluvial

Otras obras son la construcción de escalinatas en el sendero de la colonia Ejidal Los Remates (San Ángel), la rehabilitación del andador peatonal de la calle Siderúrgica en la colonia Buenos Aires y la rehabilitación de las escalinatas del Sendero Guadalupe Victoria en la colonia Altamira.

También se construirán escalinatas en el Sendero Manuel Gómez Morín de la colonia Burócratas Municipales y se rehabilitará el canal pluvial de la colonia Las Brisas.

Al evento asistieron la jefa de Gabinete, Wendy Cordero; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; la directora de Participación Ciudadana, Nancy Villarreal; y la diputada local Lorena de la Garza.