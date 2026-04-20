Adoptan a yegua maltratada y la llevan a refugio en NL

En el santuario, “Manchas” convivirá con otros caballos que también han sido rescatados de situaciones de abuso, como “Rayo”, “Charlie Brown” y “Azabache”

La yegua “Manchas”, que fue rescatada tras ser víctima de maltrato en calles del municipio, tendrá una nueva oportunidad de vida luego de ser trasladada a un santuario especializado en el cuidado de caballos.

El rescate ocurrió el pasado 14 de abril, cuando autoridades detuvieron a un hombre que utilizaba al animal para jalar un carretón y que fue sorprendido golpeándolo, lo que derivó en su aseguramiento y atención inmediata.

Tras el caso, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, anunció que el ejemplar fue adoptado y llevado a un refugio donde recibirá atención especializada, alimentación adecuada y condiciones para su recuperación.

De acuerdo con el funcionario, el estado físico de la yegua reflejaba signos de abandono, como desnutrición evidente y deterioro corporal; sin embargo, confió en que en pocas semanas su condición cambiará de forma significativa.

En el santuario, “Manchas” convivirá con otros caballos que también han sido rescatados de situaciones de abuso, como “Rayo”, “Charlie Brown” y “Azabache”, en un entorno de libre pastoreo y cuidado permanente.

Llaman a fortalecer la conciencia sobre bienestar animal

El funcionario destacó que el objetivo es garantizar que el animal no vuelva a ser víctima de maltrato y que pueda desarrollarse en un entorno seguro, donde reciba atención integral.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar la empatía hacia los animales y a denunciar cualquier caso de abuso, al señalar que este tipo de situaciones aún persisten en distintos sectores.

“Manchas” inició así un proceso de recuperación tras el maltrato sufrido, en un espacio donde se busca no solo restablecer su salud física, sino también ofrecerle una vida digna junto a otros ejemplares rescatados.