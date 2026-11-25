La menor presentaba una fractura maxilar, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida; en tanto, su hermano fue detenido

Una menor de 12 años de edad resultó lesionada con un impacto de bala en el cuarto de su domicilio; según de manera accidental, se accionó el arma, por lo que fue trasladada de emergencia al Seguro Social de Montemorelos.

De acuerdo a las primeras investigaciones, señalaron que el presunto responsable se trata del hermano José Ángel, N.N., de 26 años de edad, a quien ahora es investigado por los agentes ministeriales.

De acuerdo a datos de una fuente policiaca, señaló que los acontecimientos se registraron a las 17:00 horas de esta tarde en Congregación Calles.

La menor presentaba una fractura maxilar, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

De acuerdo a testigos, dijo la fuente policiaca, declararon que escucharon un fuerte tronido en el interior del domicilio y en eso José Ángel, de 26 años, gritó que a su hermanita le estaba saliendo sangre, por lo que solicitaron una ambulancia para su traslado.

Elementos de la policía local recabaron información y fueron agentes ministeriales quienes investigan como presunto a José Ángel, de 26 años de edad, quien según señaló que de manera accidental se le accionó el arma de fuego.

Informaron que posiblemente la menor sería trasladada a la ciudad de Monterrey para su atención médica.