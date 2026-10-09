Adolescente relata lo vivido en multihomicidio en Montemorelos

La Fiscalía también realizó un cateo en una vivienda relacionada con el adolescente que rindió la entrevista, con el objetivo de buscar indicios

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El relato del adolescente de 14 años que presenció parte del multihomicidio ocurrido en Montemorelos coincide con la principal línea de investigación de la Fiscalía de Nuevo León, mientras las autoridades aún buscan determinar qué provocó el enojo que habría desencadenado la agresión.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, confirmó que el menor, quien era hijo de una expareja de Cinthya Abigail Tamez Rivera, de 33 años, rindió una entrevista en la que narró de manera cronológica cómo ocurrieron los hechos.

El adolescente se encontraba en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Los Nogales y Del Abedul, en el fraccionamiento Los Fresnos, donde fueron encontrados sin vida Leodegario Moya, de 29 años, y sus hijos Bruno, de 10 años, y Cristian, de 11 años.

El fiscal aclaró que no puede afirmarse que la mujer le haya “perdonado la vida” al adolescente, aunque confirmó que ella lo vio.

“Así de que le perdonó la vida lo desconocemos. O sea, sí lo vio la señora, le preguntó que por qué había hecho eso, manifestó que estaba enojada y se retiró”, señaló Flores Saldívar.

Sin embargo, las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer qué provocó ese enojo.

“¿Qué le dio coraje? Lo desconocemos. Estamos realizando análisis de telefonía y de todo para ver si nos da algo”, comentó.

Se informó que se realizaron estudios toxicológicos a Cinthya Abigail y que se detectó un bajo grado de alcohol y presencia de clonazepam.

“Muy poquito grado de alcohol y también un poco de droga en el caso de la señora. Era una clonazepam”, señaló el fiscal.

La Fiscalía también realizó un cateo en una vivienda relacionada con el adolescente que rindió la entrevista, con el objetivo de buscar indicios que pudieran apuntar hacia una teoría diferente.

“Se hizo el cateo para el fin de buscar si había indicios relacionados o que pudieran dar alguna pista respecto a otra teoría diferente, se encontró muy poca droga en ese tema, en ese domicilio y pues realmente sigue la misma versión que se ha mencionado”, puntualizó.

Respecto a un posible problema de celos o conflicto entre la pareja, el fiscal señaló que todavía no existe una conclusión.

“Se desconoce el detalle de eso se está realizando este labores de inteligencia en la telefonía, pero desafortunadamente pierde la vida esa familia completa.”

Ante el caso, el fiscal hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para trabajar en la prevención de este tipo de situaciones y fortalecer el tejido social.

“Yo creo que sí se tiene que trabajar en el tejido social para tratar de que esos eventos no se vuelvan a repetir.”

Como parte de las acciones, mencionó la importancia de la cercanía de las policías municipales con las familias y la atención de posibles conflictos dentro de los domicilios.

“Hay una serie de actividades que se pueden hacer para evitar ese tipo de conflictos”, mencionó.

La investigación continúa con el análisis de telefonía y demás indicios para establecer qué ocurrió antes del ataque y, principalmente, qué provocó el enojo referido por el adolescente.