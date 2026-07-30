Adolescente muere tras ser baleado en la colonia Valle Soleado

Según vecinos, al menos dos disparos fueron los que se escucharon, los cuales dejaron herido al menor identificado como Abner Emmanuel

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Un menor de edad murió luego de un ataque armado en la colonia Valle Soleado en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Valle de Morelia en la vivienda marcada con el número 432, metros antes de su cruce con la calle Valle Plano, donde tres hombres a bordo de una camioneta color negro abrieron fuego contra el joven.

Según vecinos, al menos dos disparos fueron los que se escucharon, los cuales dejaron herido al menor identificado como Abner Emmanuel Aguilar Ramos, de 17 años.

Tras las detonaciones, una ambulancia de Cruz Roja arribó al lugar para brindar la atención médica; sin embargo, el joven perdió la vida.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Guadalupe, así como agentes de la Fiscalía General de Justicia y de Fuerza Civil, quienes acordonaron la zona para comenzar con las indagatorias en la búsqueda de cámaras de videovigilancia.

Se esperó el arribo de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo y búsqueda de indicios para dar con el paradero de los agresores.