Adolescente muere al dispararse por accidente en Guadalupe

La víctima maniobraba una pistola dentro de su recámara con un amigo, pero uno de los movimientos provocó que terminara accionándose

Un adolescente de 17 años, perdió la vida cuando jugaba con un arma de fuego durante la noche de este fin de semana en la colonia Nueva Libertad, en Guadalupe.

Autoridades municipales se movilizaron hasta el domicilio de la calle Francisco Sarabia para corroborar los hechos.

De acuerdo con varias versiones, el joven se encontraba en su recámara en compañía de un amigo, cuando al maniobrar la pistola, se disparó de manera accidental.

Aunque su familia solicitó ayuda a emergencias, el menor perdió la vida debido a la gravedad de su herida.

Agentes Ministeriales y peritos arribaron al punto para iniciar con las investigaciones correspondientes, debido a que aún se desconoce de donde provenía el arma o cómo llegó a manos de estos adolescentes.