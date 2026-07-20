Adolescente lesionado con arma de fuego en Gatos Güeros, Linares

El padre de familia se percató que su hijo traía una lesión en su abdomen por lo que de inmediato lo trasladó a la clínica del IMSS

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Un adolescente, quien se encontraba con su hermano recolectando chile del monte en Linares, recibió un disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica; ministeriales investigan.

De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que se trata de Santos Abel, N.N. de 12 años de edad, quien presentaba una herida en el abdomen por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a una fuente policiaca, señaló que los acontecimientos se registraron el día sábado cuando el adolescente y su hermano acudieron a recolectar chile del monte en la comunidad Gatos Güeros de donde ellos viven.

Los dos menores se encontraban entre el monte de la comunidad alejada de la cabecera municipal y regresaron a su domicilio tras recibir el disparo.

El padre de familia se percató de que su hijo traía una lesión en su abdomen, por lo que de inmediato lo trasladó a la clínica del IMSS en el mencionado municipio para que recibiera la atención médica.

Elementos ministeriales averiguan cómo fue que recibió el disparo de arma de fuego.