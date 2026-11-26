Además, el menor es investigado por su probable participación en un robo a un negocio, ocurrido el pasado 20 de noviembre, en la misma colonia

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Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía de Monterrey, luego de presuntamente encontrarle seis envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Detención ocurrió en la colonia Niño Artillero

La detención del joven identificado como Nelson se registró en el cruce de Adolfo de la Huerta y Timoteo Rosales, en la colonia Niño Artillero, cuando los oficiales detectaron que fumaba una sustancia desconocida con una pipa.

Al realizarle una inspección, le encontraron las seis bolsas con la presunta droga.

Investigan probable participación en robo a negocio

Además, el menor es investigado por su probable participación en un robo a un negocio, ocurrido el pasado 20 de noviembre, en la misma colonia.

De acuerdo con las investigaciones, habría participado junto con otros dos cómplices en el robo de 20 mil pesos en efectivo, tres celulares, una bocina, herramienta y las llaves de un vehículo.

El monto de lo robado fue estimado en 74 mil pesos.

El adolescente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.