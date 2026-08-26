Adolescente desaparecido en Hidalgo es localizado en Monterrey

El adolescente salió de su casa en abril de 2025 con intención de trabajar y durante más de un año recorrió distintos estados con los propietarios de una feria

Un adolescente de 17 años, con reporte de búsqueda en Hidalgo desde abril de 2025, fue localizado por policías de Monterrey mientras caminaba solo por calles del centro de la ciudad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:10 horas en el cruce de Colegio Civil y Aramberri, donde los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

Al ser abordado, el menor explicó llamarse Ángel y que había salido de su domicilio en Tulancingo, Hidalgo, el 5 de abril de 2025, luego de decirle a su madre que iría a trabajar y regresaría más tarde.

Sin embargo, relató que posteriormente viajó con los propietarios de una feria por distintos estados de la República hasta llegar a Coahuila. Tras separarse de ellos en Saltillo, llegó a Monterrey, donde llevaba aproximadamente un mes y en ocasiones trabajaba en el Mesón Estrella.

Los policías solicitaron información al personal de la Central de Radio del C4 y confirmaron que el adolescente contaba con un reporte de búsqueda activo en Hidalgo, fechado el 7 de abril de 2025.

Después de recibir atención médica, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, donde se continuará con los protocolos correspondientes para reunirse con su familia.