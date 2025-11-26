Adolescente desaparece en Guadalupe con un hombre de ¡50 años!

Según información de los familiares de Ángela Minel, la joven tenía comunicación con el hombre a través de un juego en su celular

Familiares de una adolescente de 15 años de edad se encuentran desesperados por localizarla tras desaparecer en Guadalupe.

La menor identificada como Angela Minel Tey Cortes fue vista por última vez el 24 de noviembre en la colonia Crispin Treviño.

De acuerdo con su hermana, Angela salió de su domicilio alrededor de las 7:30 horas presuntamente para dirigirse a la preparatoria Álvaro Obregón, pero nunca llegó.

Tras percatarse de su desaparición, los familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Nuevo León que emitió una ficha de búsqueda.

Ángela es de complexión delgada, tez moreno claro y estatura 1.60 metros. Tiene ojos color cafés oscuro, nariz recta y boca mediana.

Como señas particulares tiene una cicatriz en la mejilla izquierda, en la comisura de labio izquierdo tiene una cicatriz en forma de 'x', en el dedo gordo izquierdo un lunar y brillos decorativos en los dientes.

La cámara de seguridad de una tienda de conveniencia captó a la menor cuando entra acompañada de un hombre de aproximadamente 50 años de edad que viste camisa azul celeste.

Los familiares desconocen quien es este hombre, pero aseguran que ya había buscado a la menor, incluso se vio con Ángela en una ocasión mientras practicaba en la bande de guerra en un parque.

También señalaron que la menor mantenía comunicación con el hombre a través de un juego en el celular.

Los familiares recibieron un mensaje presuntamente de Ángela en donde les dice que ya no va a regresar a la casa, sin embargo, desconfían que ella lo haya mandado ya que no reconocen la forma en que ella envía los mensajes.