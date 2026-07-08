Adolescente choca contra caja de tráiler en la Carretera Nacional

De acuerdo con el informe preliminar, el joven conducía un Honda Accord color negro cuando, por causas que son investigadas, impactó la caja de un tráiler

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un adolescente de 16 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado durante la noche del lunes sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia El Barro, en el sur del municipio de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 23:30 horas en el kilómetro 260, movilizando a elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con el informe preliminar, el joven conducía un Honda Accord color negro cuando, por causas que son investigadas, impactó la caja de un tráiler tipo Freightliner perteneciente a una empresa de logística. Tras el choque, el conductor perdió el control de la unidad.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el menor fue atendido por personal de Protección Civil de Monterrey. Aunque presentaba algunas lesiones, estas no fueron consideradas de gravedad, por lo que decidió permanecer en el lugar a la espera de recibir la valoración médica correspondiente.

El tráiler era conducido por Francisco Cruz Rosales, quien permaneció en el sitio tras el accidente y colaboró con las autoridades durante las diligencias.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Fuerza Civil y personal de Movilidad acudieron para brindar apoyo y asegurar la zona, evitando mayores riesgos para los automovilistas que transitaban por el sector.

Finalmente, agentes de Tránsito de Monterrey quedaron a cargo del peritaje para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.