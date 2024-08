Admitirán a Arce en seguridad como encargado de Fiscalía

Confía el secretario de Gobierno en que la Suprema Corte les dé la razón en el proceso de designación del Fiscal; si no es así, presentarán un recurso de queja

Al reafirmar la postura de que su designación fue ilegal, el estado manifestó que Pedro Arce Jardón podrá participar en las mesas de seguridad siempre y cuando lo haga en calidad de “encargado del despacho”.

De no ser así, señaló el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, la Fiscalía General de Justicia tendría que enviar a alguien más.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el recurso de queja que interpusieron el pasado 14 de agosto contra el proceso de selección de Fiscal que emprendió el Congreso del estado y la ampliación de la queja que presentada el pasado 23 de agosto.

Navarro sostuvo que tienen confianza de que la Corte determine que el proceso fue ilegal porque no se acató lo que los mismos ministros ordenaron en febrero pasado; de no ser así, afirmó, presentarán otro recurso contra el nombramiento de Arce Jardón.

Este miércoles, se llevará a cabo la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz que preside Navarro y a la cual normalmente acude Arce Jardón.

El Secretario de Gobierno señaló que ya se invitó a la “institución”.

“A la institución se le invita, ellos tendrán que determinar quién es el que tiene lógicamente la representación y yo creo que si ellos saben que no hay un reconocimiento por parte del gobierno del estado sobre la designación (de Pedro Arce), yo creo que deberían de mandar a alguien más”, indicó.

Él (Pedro Arce) ya dijo que él va a acudir ¿Se le da el pase o no se le dará?, se le preguntó a Navarro.

“Si él es el encargado del despacho pues no habría ningún problema, el problema es la asignación que se hizo por parte del Congreso, él podría ir como encargado del despacho, hemos estado juntos en todas las notas de seguridad, como encargado del despacho.

“Se reconoce como encargado del despacho fiscal, para nosotros el cargo que él tenía es encargado del despacho y así seguirá siendo hasta en tanto no se confirme el nombramiento de él”, señaló el funcionario.

El funcionario indicó que ayer martes se llevó a cabo la reunión de seguridad, pero fue virtual, y no vio si Arce “se conectó”.

Dijo que por la tarde estuvieron juntos en una reunión sobre búsqueda de personas y ahí se saludaron.

“Ciertos días la reuniones son virtuales y otro día son presenciales, en la de hoy (ayer) yo estuve, pero no te puedo decir si estuvo o no porque la verdad no vi la pantalla completa, pero sí había gente de la fiscalía, estaba Griselda (Núñez) de la Fiscalía (especializada en feminicidios).

“De hecho ahorita acabo de estar él y yo en un evento también de búsqueda de personas, estuvimos juntos en este evento”.

Comentarios