Admiten Fiscalía de Nuevo León lucha de cárteles en García

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores, atribuyó la reciente ola de violencia en el municipio de García a la operación simultánea de diversos grupos criminales, tanto independientes como vinculados a cárteles ya identificados, lo que ha generado un repunte en la incidencia delictiva en la zona.

El fiscal explicó que no se trata de un solo grupo delictivo, sino de la presencia de varias células criminales que operan de manera paralela y en disputa, situación que ha motivado el reforzamiento de acciones por parte de las autoridades estatales.

Ante este escenario, Flores informó que la Fiscalía ha llevado a cabo cateos en distintos puntos del municipio, principalmente en sitios de venta relacionados con actividades ilícitas, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y recuperar el control territorial.

Como resultado de estas acciones, el fiscal confirmó que tres personas fueron detenidas recientemente, quienes ya se encuentran bajo proceso, además de que los operativos continuarán de manera permanente.

Respecto a versiones sobre la presencia de un nuevo cártel en García, el fiscal señaló que existen grupos criminales independientes, además de organizaciones delictivas ya acreditadas, lo que complica el panorama de seguridad en el municipio.

Finalmente, Javier Flores aseguró que las autoridades estatales, en coordinación con Fuerza Civil, mantienen operativos constantes en la zona y afirmó que estas estrategias están comenzando a rendir resultados, aunque reconoció que la situación sigue siendo un reto para las corporaciones de seguridad.