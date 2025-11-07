Admite Movilidad afectaciones por obras inducidas del Metro

Hernán Villarreal, titular de Movilidad, indicó que aún hay trabajos pendientes en tramos por donde pasará el Metro que corresponden a distintas dependencias

El secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, explicó que aún hay obras inducidas pendientes a lo largo de los tramos del Metro, trabajos que deben realizar distintas dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, Agua y Drenaje de Monterrey y los municipios.

“Y esto sucede en cualquier obra de magnitud, estamos atravesando la ciudad. Pensar que no va a haber ninguna afectación o que vamos a encontrar un sendero por donde no le peguemos a nadie, pues es una ilusión”, dijo al hablar sobre el avance de las líneas 4 y 6 del Metro.

Estas incluyen la reubicación de ductos pluviales, líneas de gas, cables eléctricos y redes hidráulicas, necesarias para liberar el terreno antes de continuar con la construcción del Metro.

De acuerdo a los datos oficiales, la CFE ha concluido 62 obras inducidas, pero faltan 78 por realizar.

En el caso de Agua y Drenaje de Monterrey, restan 52 de las 73 programadas. Respecto a los pluviales, se han completado siete adecuaciones de una meta de 22, y en las líneas de gas solo cuatro de las 32 previstas.

El secretario detalló que se trabaja todos los días en coordinación con los municipios de Monterrey, Apodaca, Guadalupe y San Nicolás, así como con las distintas instituciones pues se estima que la mayoría de las obras inducidas quedarán listas el próximo año, antes del Mundial de FIFA 2026.

Villarreal agregó que las obras que representen un riesgo para la seguridad se atenderán con prioridad y subrayó que todas las obras están consideradas dentro del presupuesto, con montos estimados desde el proceso de licitación.