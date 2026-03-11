¡Adiós, cerros verdes! Devastan Loma Larga para fraccionamientos

En esa misma zona se construirá la Interconexión Vial Valle Oriente-Macroplaza de Monterrey, la cual irá por en medio de ambos fraccionamientos

El verdor del Cerro de la Loma Larga, que es uno de los elementos importantes del paisajismo natural de San Pedro, está siendo devastado por la construcción de más fraccionamientos.

Aparte de los que ya existen, desde principio de año, se empezaron a deforestar vastas zonas de esa montaña para construir las calles de dos fraccionamientos que tendrán casi 2,000 viviendas, entre casas y departamentos.

Ambientalistas afirman que, si bien esto no es ilegal, pues los fraccionadores tienen permisos, sí acarrea problemas como la reducción de áreas de absorción que derivan en inundaciones, saturación vial que provoca contaminación del aire y daño al paisaje urbano.

A la altura del llamado Distrito Armida, en Valle Oriente, se observa el desmonte para construir las calles de los futuros fraccionamientos que se llamarán La Reserva I y La Reserva II, y los cuales ocuparán casi 20 hectáreas.

Distrito Armida, cuyo sitio oficial indica que tiene nueve torres habitacionales y de oficinas, así como otros como Magma Towers, ambos desarrollados por GM Capital, ofrecen como “plus” una vista natural a Loma Larga que ahora se reducirá por los desarrollos.

El Horizonte realizó un recorrido por el lugar, y detectó que al norte de la avenida Humberto Junco Voight, en la colonia Portal de Santa Engracia, máquinas deforestan para construir las rasantes, es decir, los caminos donde irán las calles de ambos desarrollos.

El pasado 28 de octubre, el Cabildo de San Pedro le autorizó a Grupo Financiero Invex, promotor de los permisos, los proyectos urbanísticos y de rasantes para ambos fraccionamientos, según el dictamen aprobado por mayoría.

Estas autorizaciones fueron facilitadas porque en el 2018, Invex le cedió al municipio de San Pedro 2.19 hectáreas para la interconexión que posiblemente arranque este año.

Según el dictamen, La Reserva I tendría 1,650 casas en 110,000 metros cuadrados (m²) y La Reserva II, 1,331 viviendas en 88,732 metros cuadrados. En total, serían 2,981 casas en 198,732 metros cuadrados.

El activista ambiental, José Múzquiz, dijo que estos desarrollos solo contribuirán a empeorar el entorno agravando la contaminación.

Afirmó que la “cara sur” de la Loma Larga es de las pocas montañas que quedan en la ciudad, por lo que es lamentable que se siga devastando.

“Van a poner en los cerros tapas de concreto; el agua corre por el cemento libremente sin poder penetrar la tierra, ¿qué es lo que ocasiona? “Pues inundaciones” expresó.

Indicó que la avenida Lázaro Cárdenas ya está saturada y a agregar más vivienda, se saturará aún más.

“Va a saturar avenidas y calles aledañas a la zona donde están desarrollando, eso es lo que pasa cuando construyes en las montañas y en los cerros, no hay una prevención para eso, o sea, no hay quien asuma la responsabilidad del desastre que pueda ocasionar construir ahí”, indicó.

¿Y LA INTERCONEXIÓN?

Desde su tercer mandato como alcalde, del 2015 al 2018, el ahora fallecido exalcalde Mauricio Fernández Garza planteó una “interconexión” entre San Pedro y Monterrey a través de la Loma Larga.

Esto con la finalidad de unir Valle Oriente y el Centro de Monterrey.

Ahora, en su cuarto periodo, agregó dos interconexiones más, de las cuales una ya inició el pasado 25 de septiembre.

Pero la otra, que implica remover a vecinos de la colonia Independencia, en Monterrey, sigue pendiente.

Antes de fallecer, Fernández Garza dijo que arrancaría este año con un costo de $4,000 millones de pesos.

Sin embargo, aunque no ha iniciado, la construcción de fraccionamientos en el lugar, ya dio el primer paso.

