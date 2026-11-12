Adelantará Nuevo León cierre del ciclo escolar por calor extremo

Con esta modificación, la Secretaría de Educación aseguró que se garantizarán los 185 días efectivos de clase establecidos para el ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación de Nuevo León modificó el calendario escolar 2026-2027 y estableció como nueva fecha de conclusión de clases el próximo martes 6 de julio de 2027, en lugar del 9 de julio, como se contemplaba inicialmente.

El ajuste quedó establecido en un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, donde la autoridad educativa detalló que la decisión responde, entre otros factores, a las condiciones climáticas de calor extremo que prevalecen en gran parte del territorio estatal durante el verano, particularmente a partir del mes de junio.

De acuerdo con el documento, las altas temperaturas representan un riesgo para la salud de los estudiantes y del personal educativo, además de afectar el desarrollo de las actividades escolares.

“Por lo anterior, en atención a los requerimientos específicos de la entidad y considerando, entre otros aspectos, las condiciones climáticas de calor extremo que prevalecen durante el verano desde el mes de junio en los últimos años en la mayor parte del territorio del Estado de Nuevo León”, indica el documento con la firma del Secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura.

La dependencia también señaló que durante esta temporada se registra un incremento en el consumo de agua y energía eléctrica, situación que forma parte de los factores considerados para realizar modificaciones al calendario.

“Asociado con incrementos en el consumo de agua y energía eléctrica, lo cual pone en riesgo la salud de los educandos y personal en las escuelas con efectos en el adecuado desarrollo de las actividades escolares”, detallaron.

Como parte de los cambios, la autoridad educativa determinó intercambiar los tres días que estaban destinados al registro de calificaciones por días efectivos de clases, con el propósito de mantener el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Con esta modificación, la Secretaría de Educación aseguró que se garantizarán los 185 días efectivos de clase establecidos para el ciclo escolar 2026-2027.

“La autoridad educativa local realiza los ajustes necesarios al calendario escolar para el ciclo lectivo 2026-2027, intercambiando los 3 días marcados previamente como registro de calificaciones por días efectivos de clases, finalizando el ciclo lectivo el martes 6 de julio de 2027, garantizando el cumplimiento de los planes y programas aplicables y los 185 días efectivos”, se agregó.

De esta manera, los estudiantes de educación básica en Nuevo León concluirán el próximo ciclo escolar el 6 de julio de 2027, como parte de las medidas adoptadas por las condiciones de calor extremo que se presentan en la entidad durante el verano.