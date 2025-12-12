Adelantan su visita a la Basílica para evitar aglomeraciones

Más allá de la fecha, la devoción de acudir a la Basílica y venerar a la Virgen responde a una fe que no entiende de días en el calendario.

A un día del 12 de diciembre, numerosos feligreses optaron por adelantar su visita a la Basílica de Guadalupe para evitar las aglomeraciones que cada año se registran.

“Este día se junta más gente y ahorita estamos aprovechando; venimos de lejos, de García, entonces hay que aprovechar un poquito el que no está tan lleno”, compartió una devota. “Para no venir cuando está más lleno”, agregó otro feligrés. “Para evitar el aglomeramiento de ese día, vaya... que para estacionarte, para entrar, para todo”, mencionó un visitante más, destacando las complicaciones típicas de la fecha oficial.

Aunque decidieron acudir antes del día principal, los devotos coinciden en que el momento exacto no altera el significado de su visita. Para muchos, acercarse al templo representa un acto profundo de fe y gratitud.

“La Virgen es nuestra madre de aquí, de México, y venimos a visitarla para darle un agradecimiento de todo el año que nos ha protegido, tanto en el trabajo como en la salud y la familia”, señaló una creyente. “¿Para usted qué representa la Virgen de Guadalupe? —Pues nuestra madre, madre de Dios, para mí”.

Así queda demostrado que, más allá de la fecha, la devoción de acudir a la Basílica y venerar a la Virgen responde a una fe que no entiende de días en el calendario.

Mantienen viva tradición de llevar mariachi a la Basílica

Para la familia de Isauro, acudir a la Basílica de Guadalupe se distingue por un gesto muy especial. Desde hace décadas, llegan acompañados de un mariachi como forma de agradecimiento a la Virgen por los favores recibidos.

“Pues nada más agradecerle a mi madre, la Virgen de Guadalupe, tanto por su esfuerzo que me ha dado en el trabajo y en la vida principalmente. Y pues agradeciéndole con unos mariachis, como cada año se los traigo como agradecimiento que me ha dado fuerzas y valor para seguir adelante”, expresó.

Isauro relató que la tradición comenzó cuando era niño y que hoy se ha convertido en un símbolo de devoción que ha marcado su vida.

“Siempre hemos venido aquí agradeciéndole a mi madre, la Virgen de Guadalupe. Tengo 56 años, y manteniendo siempre viva esta tradición desde muy pequeño”, contó acompañado de sus padres y su hijo.

La familia también habló sobre la importancia emocional y espiritual que representa este acto.

“Principalmente estar en paz conmigo mismo, por el trabajo, por la vida… mi devoción a la Virgen de Guadalupe. Y siempre lo voy a decir: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!”

La presencia de familias como la de Isauro refleja el profundo arraigo con el que los devotos acuden cada año a la Basílica, manteniendo viva una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.