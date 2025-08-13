Adelantan entrega del Metro para el mes de marzo

El gobernador le metió acelerador a la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro y anunció que la obra se adelantará tres meses, para el 1 de marzo

Al entregar los últimos 3 trenes nuevos con los que renueva la flotilla de la Línea 1 del Metro, el gobernador Samuel García le metió "acelerador" a la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro y anunció que esas obras y las demás relacionadas con la Copa del Mundial FIFA 2026, previstas para terminarse el próximo 1 de junio, se adelantan: estarán listas al 1 de marzo para los dos juegos de repechaje que se agregaron, y se comprometió a que Nuevo León será la mejor sede del Mundial de Futbol.

El mandatario estatal ofreció que dentro de siete meses todo estará “nuevo” para la máxima fiesta futbolera en nuestra entidad, que ahora será sede de seis juegos, en lugar de cuatro.

Eso incluye que para el 1 de marzo deberán estar circulando 4 mil nuevos camiones de transporte urbano, 400 nuevos Transmetros, las nuevas carreteras, la ampliación del Aeropuerto, y la Aduana, y deberán estar listos los demás proyectos relacionados con la Copa.

"Ya no es en junio, tiene que estar todo terminado en marzo", afirmó.

En el acto de entrega de los nuevos trenes, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, reafirmó el compromiso de terminar para marzo la obra civil de las Líneas 4 y 6 del Metro, lo que a su vez "liberará" los carriles de circulación vial, de modo que el tráfico en avenidas como Constitución no sea problema para la fiesta del Mundial.

El funcionario aclaró que el compromiso es que para marzo se termine la obra civil desde el Aeropuerto Internacional hasta el Obispado.

"La meta es terminar la obra civil para que no tengamos ocupación de carriles, que estén libres para el tránsito vehicular... poner en operación el tramo suficientemente extenso para prestar el servicio durante el Mundial", dijo Vargas.

En ese plan, el único tramo que quedaría pendiente sería el de Obispado a San Jerónimo, de la Línea 4.

Aseguró que para el Mundial estaría operando el monorriel de Citadel hasta el Obispado, para beneficio de los usuarios y los visitantes.



ENTREGA LOS 3 ÚLTIMOS TRENES PARA RENOVAR L-1; COMPLETAN 22

En la Estación Talleres, García Sepúlveda entregó los útimos tres trenes nuevos a la Línea 1 del Metro para mejorar el servicio, en beneficio de por lo menos 200 mil usuarios diarios.

Y con esto se completa la adquisición de 22 trenes nuevos, en los que se hizo una inversión global de mil millones de pesos.

El gobernador dijo que la fiesta futbolera coloca nuestra entidad en otra dimensión.

"Todos a ponernos nuevos: el gobierno tiene que tener las nuevas líneas del Metro, cuatro mil nuevos camiones con Internet, clima y policía, 400 transmetros, 22 trenes de la Línea 1, nuevas carreteras, el Aeropuerto, la Aduana”, aseguró.

Recordó que nuestra entidad ha obtenido grandes lideratos, sin precedente.

"Somos primer lugar en Seguridad, en Economía, en Educación y en Salud”, destacó.

Aseguró que puso a trabajar de modo extra a sus funcionarios.

"Traigo a todo el gabinete en friega porque tiene que estar todo listo para el Mundial y la novedad es que no empieza en junio... el 1 de junio se recorre al 1 de marzo.

¿Cómo andan de canas los funcionarios?, aseveró. "Ahora, en siete meses, vamos a embellecer a la ciudad para que esté más bonita, más arborizada, más pintada, con canchas, sin baches y vamos a pintar las columnas de la Línea 1... seremos la mejor sede del Mundial”, afirmó.

Los trenes entregados a la Línea 1 son último modelo y tienen la mejor tecnología, clima, videocámaras, Wi-Fi y aforo de 300 pasajeros por vagón.

Con ellos se está haciendo historia, además de que han sido adquiridos en tiempo récord.

"Estos son los últimos tres trenes de los 22 que fueron adquiridos para renovar la flota de la Línea 1. Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de Metrorrey se adquieren trenes no asociados a la construcción de una nueva línea”, aclaró.

El mandatario supervisó los nuevos trenes MM-25 y luego hizo un recorrido a bordo.



Las unidades ya están en servicio, tras haber llegado a la entidad el pasado 1 de agosto y vienen a ampliar la capacidad de transporte de la Línea 1.

En el año 2023, Metrorrey adquirió cuatro, trenes, y posteriormente en 2024 se adjudicó la licitación pública para otros 18 vehículos con las mismas características.

En tanto, Vargas dijo que con los nuevos trenes se cumple la meta de que de cada 10 que circulen, siete tengan clima.

Aceptó que aún circulan trenes modelo 2005 sin clima, pero les quedan 10 años de servicio. Fueron adquiridos sin ese beneficio, pero se analizan alternativas para incorporarles el aire acondicionado.