Adelanta Jesús Nava la Navidad con mejora de espacios públicos

Por: Carlos Nava 02 Diciembre 2025, 20:43 Compartir

Estos cambios no solo mejorarán la imagen de la ciudad, sino que también fomentarán la convivencia familiar, en la época donde más se celebrarán

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Alcalde Jesús Nava Rivera ha iniciado la rehabilitación de espacios públicos en Santa Catarina, adelantando la Navidad para que los vecinos disfruten de plazas y parques mejor equipados. Este proyecto busca embellecer las colonias y ofrecer a las familias lugares dignos y seguros para el esparcimiento. En la colonia Rincón de las Mitras, se mejorará un parque con luminarias solares, bancas metálicas, un módulo de juegos infantiles, y una cancha con reja perimetral. En Mártires de Cananeas, dos parques recibirán transformaciones significativas, incluyendo techados, bancas, y módulos infantiles. En Los Viñedos-Australiano, se rehabilitará un área infantil y se construirán andadores de concreto. Finalmente, en Bosques La Huasteca, se crearán parques con áreas permeables, jardinería, y canchas polivalentes. Estos cambios no solo mejorarán la imagen de la ciudad, sino que también fomentarán la convivencia familiar.