Adelanta Francisco Cienfuegos que PRI buscará alianzas para 2027

Por: Carlos Nava 15 Noviembre 2025, 18:48

Con respecto a una fecha tentativa para realizar el anuncio, Cienfuegos Martínez aclaró que el límite legal es noviembre de 2026

El secretario de Enlace Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, comentó durante el Desayuno de la Unidad Revolucionaria que el partido continuará con la política de alianzas para las elecciones estatales de 2027. “El PRI es un partido aliancista hay que recordar que hoy en día gobernamos en coalición, que la ciudadanía votó por una coalición y tenemos el compromiso, al menos hasta el 2027” mencionó Paco Cienfuegos. Con respecto a una fecha tentativa en la que se podría anunciar con cuál partido compartirán boleta, Cienfuegos Martínez aclaró que el límite legal es noviembre de 2026. Además, comentó que no se busca que sean "dos partidos", sino que buscan integrar una alianza integral basado en un ideal mutuo. “Hoy estamos en coalición con Acción Nacional y yo no veo que esa coalición que la ciudadanía decidió se separe para el 2027”, declaró el Secretario de Enlace Legislativo. Finalmente, sobre el Presupuesto para el próximo año, el priísta comentó que todavía quedan varias partidas por etiquetar, mediante las cuales buscan beneficiar a la población. “Se tienen que garantizar muchas partidas, principalmente hacer un presupuesto municipalista porque es el gobierno de más cercanía con la gente; año con año crece desmedidamente el presupuesto para el Gobierno del Estado y no para los municipios, es momento de hacer un cambio”, indicó el priísta.