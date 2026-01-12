Acusan supuesto abuso de autoridad contra menor en antialcohólica

La madre hizo un llamado a las autoridades para reforzar la capacitación de su personal y garantizar que el interés superior del menor sea respetado

Una madre de familia denunció un presunto abuso de autoridad cometido durante un operativo antialcohol en el municipio de San Nicolás, en el que su hijo de 17 años habría sido detenido pese a no ser el conductor del vehículo.

¿Cómo ocurrió la detención del menor?

De acuerdo con el reporte, el adolescente viajaba únicamente como acompañante cuando fue interceptado por elementos de la autoridad.

Aun así, fue esposado, sometido a una prueba de aliento y despojado de sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular.

La madre aseguró que su hijo permaneció incomunicado y que no hubo notificación inmediata a los padres, pese a tratarse de un menor de edad.

Autoridades justificaron el actuar

Según lo expuesto, el actuar de los elementos fue justificado bajo un supuesto “protocolo de bienestar”, aunque la denunciante señaló que no existía delito ni una situación que representara riesgo.

La madre hizo un llamado a las autoridades para reforzar la capacitación de su personal y garantizar que el interés superior del menor sea respetado en cualquier actuación.