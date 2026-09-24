Acusan regidores precios inflados en reparaciones de San Nicolás

Regidores de Movimiento Ciudadano señalan que una obra del Presupuesto Participativo pasó de $2.4 millones a más de $4 millones

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Un presunto sobrecosto en la remodelación de una plaza de la colonia Los Naranjos, en San Nicolás, fue denunciado por regidores de Movimiento Ciudadano en ese municipio.

Tras una remodelación realizada por la administración de Daniel Carrillo, a la que ahora se suma una segunda intervención en curso, y un aumento del costo que habría duplicado el monto proyectado originalmente, la plaza de la colonia Los Naranjos todavía presenta infraestructura deteriorada, lo que ya generó cuestionamientos hacia el alcalde panista.

De hecho, los regidores, junto con vecinos, colocaron una manta en la plaza para denunciar los presuntos precios inflados. Esto ocurrió la noche del lunes, pero para la mañana de ayer ya había sido retirada, pues, según los residentes, personal del municipio acudió a quitarla.

El regidor de Movimiento Ciudadano en San Nicolás, Javier Valdez Morales, pidió al Gobierno municipal transparentar el costo y los trabajos realizados en la remodelación del parque, al señalar que la obra habría pasado de un presupuesto inicial de $2 millones 473,348 pesos para rehabilitar banquetas, mejorar juegos infantiles, construir una nueva vitapista y realizar mantenimiento general, a más de $4 millones de pesos.

La obra fue seleccionada dentro del Presupuesto Participativo 2025 y había sido considerada técnicamente viable por la Secretaría de Obras Públicas del municipio.

El proyecto contemplaba, según vecinos y el regidor emecista, la rehabilitación de banquetas y de la vitapista, además de la instalación de una torre infantil sobre pasto sintético, entre otras acciones.

Sin embargo, Valdez cuestionó que el proyecto y su costo hayan sido modificados, por lo que solicitó al municipio presentar la documentación necesaria para determinar qué trabajos adicionales se realizaron y cómo se ejercieron los recursos.

“Estamos hablando de dinero público y de una diferencia de millones de pesos que tiene que explicarse. No se puede pedir a los vecinos que participen, que voten y que confíen en un presupuesto para después cambiar el proyecto y elevar su costo sin rendir cuentas claras”, indicó.