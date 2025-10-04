Acusan que clausura de 'La Pastora' tiene fines políticos

El presidente del Consejo Ciudadano de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, acusó que el cierre de este espacio tuvo varias irregularidades

Horas después que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) anunció la clausura total temporal del Zoológico "La Pastora", por no seguir las normativas de trato digno para los animales, la dirección de este parque acusó que el cierre tiene fines políticos detrás.

El presidente del Consejo Ciudadano de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, acusó que el cierre de este espacio administrado por el ya mencionado Fundidora, tuvo varias irregularidades.

"Lo que sucedió hoy en el zoológico estuvo mal, la clausura estuvo mal, fue un acto politizado, irregular y sin fundamento. Para muestra, a las 14:00 horas del día de hoy, ya estaba Profepa comunicando cierres, clausuras y cualquier cantidad de acciones que no estaban terminadas, porque hasta las 16:00 se terminaron de firmar las actas de inspección", dijo mediante un video difundido en redes sociales.

Ante esto, afirmó que el área legal del Consejo tomará acciones para mostrar estas irregularidades, con el fin de que el parque pueda ser reabierto lo antes posible.

"El Consejo la ha pedido al área jurídica y administrativa de Fundidora, que mañana interponga todos los recursos legales para mostrar la irregularidad, la politización y la brutalidad de lo que sucedió en el parque 'La Pastora' y que a la brevedad el parque sea reabierto", sentenció.

Aunado a estas acciones, Bichara informó que se decidió que el zoológico dejará de recibir especímenes asegurados por Profepa, de los cuales tiene 91 ejemplares, los cuales podrían ser devueltos a esta dependencia, para que se haga cargo de ellos.