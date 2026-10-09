Acusan negligencia tras muerte de paramédica en San Nicolás

Diputados de MC señalaron que el conductor de la ambulancia acumulaba horas de trabajo y no estaba capacitado para manejar el vehículo de emergencia

La bancada de Movimiento Ciudadano acusó al municipio de San Nicolás de cometer un acto de negligencia que provocó la muerte de Melissa Sofía Guel Martínez, paramédica de Protección Civil municipal, quien falleció en un accidente fatal cuando la unidad en la viajaba se estrelló contra una columna del Metro ubicado en la avenida Constitución.

Glen Villarreal Zambrano, diputado emecista, señaló que el percance no fue cuestión de mala suerte, sino consecuencia de que el conductor de 19 años no estaba capacitado para manejar un vehículo de emergencia.

Lo más grave del asunto, según relató el legislador, es que personal de Protección Civil le informaron que el conductor sumaba decenas de horas de trabajo tras recibir una sanción por quedarse dormido.

“Esta persona de 19 años tenía un turno de 24 horas manejando, se quedó dormido y cuando los superiores sus jefes, ven que se queda dormido le aplican un arresto administrativo, de esto hay bitácora, hay un arresto administrativo de 12 horas”, detalló.

“Ojo son 12 horas que no se queda ni en las celdas municipales del Cedeco ni tampoco se queda atendiendo el teléfono o limpiando las instalaciones de Protección Civil, este arresto administrativo lo obligaron a pagar trabajando otras 12 horas”.

Villarreal señaló que, con el castigo, el paramédico presuntamente acumuló 34 horas al volante, hasta que ocurrió el percance.

“Esta persona tenía 34 horas manejando, después de haber quedado dormido en su segundo día de trabajo, en vez de arrestarlo, lo cual ya es muy grave y ponerlo en áreas administrativas lo mandaron a manejar de nuevo”, explicó.

“Este es un problema de negligencia, murió una joven buena de 18 años por un problema que es sistémico y por eso exigimos a las autoridades que se revise este caso a fondo”.

El accidente se registró este martes sobre la avenida Constitución en Monterrey, cuando una ambulancia de Protección Civil de San Nicolás se estrelló contra una de las columnas de la línea 4 del Metro, que dejó sin vida a Melissa Guel.

El accidente se registró sobre los carriles ordinarios de la avenida, a la altura de la Clínica 2 del IMSS.

La unidad trasladaba al lesionado a un hospital de la localidad cuando aparentemente el conductor habría perdido el control y terminó estrellándose contra el muro de contención.

Villarreal demandó a las autoridades correspondientes hacer una investigación para esclarecer el asunto.

Descartan obras cuando se dio el accidente

El Sistema Colectivo de Transporte Colectivo (Metrorrey) informó que cuando sucedió el accidente no realizaban trabajos en la Línea 4 o había cierres en la vialidad.

“No existía carril cerrado a la circulación ni se ejecutaba obra al momento del accidente en Avenida Constitución”, se informó.

“Se coordinan acciones con autoridades correspondientes para llevar a cabo el proceso de investigación”.

Hasta el momento solo se ha informado que el accidente se dio porque el conductor perdió el control de la unidad, pero no se ha esclarecido que provocó tal situación.