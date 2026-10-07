Acusan de traición a diputados que dejaron Morena

Anabel Alcocer calificó de traidores a Brenda Velázquez y Francisco del Bosque tras dejar la bancada para incorporarse a Movimiento Ciudadano

Al considerar que le fallaron a los principios de Morena, la dirigente estatal del partido, Anabel Alcocer, calificó a los diputados que abandonaron al grupo legislativo como traidores.

La declaración se da luego de que Brenda Velázquez y Francisco del Bosque dejaran la bancada de Morena en el Congreso local para pasarse a Movimiento Ciudadano.

“Creo que nosotros necesitamos la representación, en el caso particular del congreso, que defienda, que haya congruencia con los principios que tiene nuestro partido político”, expresó. “Qué les vaya muy bien (a los diputados), no necesitamos gente que traicione los principios, que por el contrario, que vayan y hagan su daño en otro lado”.

Alcocer mencionó que Velázquez y Del Bosque traicionaron principalmente a los ciudadanos que votaron por ellos.

“Por supuesto que sí, (traicionaron) en principio a la ciudadanía y a los principios, porque la ciudadanía les concedió un voto en las urnas pensando que apoyaban a un proyecto político, que apoyaban a la Cuarta Transformación”, manifestó m. “Hoy vemos el resultado que demostró lo que son, se fueron a otros partidos políticos que son totalmente ajenos a nuestros principios: no robar, no traicionar”.

Sobre la inconformidad que ha expresado Tatiana Clouthier sobre el resultado de la encuesta para definir al coordinador estatal de la 4T, la dirigente estatal señaló que ella está en su derecho de hacerlo, pero recordó que firmaron un acuerdo para respetar los resultados.

“La maestra Tatiana tiene su derecho a expresarse y ella ha expresado su sentir, es libre”, indicó. “ Nuestra coordinadora (Clara Luz Flores) lo ha repetido en varias ocasiones: está llamando a la unidad, estamos llamando a la inclusión. Todos los participantes inscribieron un documento donde se comprometieron a respetar los resultados de este proceso democrático. No hay traición”.

Alcocer estuvo presente en el arranque del proceso electoral en Nuevo León a cargo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).