Acusan de fraude al coreógrafo 'Chocolove'; afecta a quinceañeras

Una madre de familia exhibió al coreógrafo en redes sociales de no cumplir con la contratación a pesar de que le hizo un par de depósitos y nadie sabe de él

El coreógrafo coahuilense mejor conocido como 'ChocoLove' se encuentra en el ojo de la opinión pública luego de que fue acusado de cometer un presunto fraude a una de sus clientas en Monterrey.

A través de Facebook, Ailyn Peña pidió información para dar con el paradero de Luis Fernando Aguirre Cedillo, nombre real del coreógrafo para que se haga responsable de una contratación que hizo para el XV años de su hija a realizarse el próximo 9 de agosto del año en curso.

Según la usuaria, 'Choco Love' solo asistió para un ensayo, pero jamás volvió a contestar. Esto pese a señalar que le hizo al menos dos depósitos de 2,500 y 1,000 pesos.

"Fue muy bueno para pedir anticipos, mencionando a cada rato que tenía una situación familiar, pero ahora no da la cara, no contesta y no se presenta en su 'academia'", expresó la afectada.

Ailyn Peña dijo que no solo se trata del dinero, sino de la falta de profesionalismo, ya que estaban muy entusiasmados con su ballet y ahora tienen que hacer un doble gasto con el tiempo encima.

Después de que la publicación de la mujer se hizo viral, surgieron otras personas a quienes presuntamente también había defraudado con dinero, otros lo acusaron de haber llegado tarde al evento o de no cumplir con el personal acordado.

Ex novia pide parar el 'hate'

Lily Ramos, ex novia de Luis Fernando, aseguró que se haría cargo de regresar el dinero a las personas que resultaron afectadas por el coreógrafo.

Fue a través de una publicación en sus redes sociales en donde la joven señaló que se haría responsable y además pidió para el 'hate' contra 'Chocolove'.

Hasta el momento se desconoce el paradero del coreógrafo quien no se ha pronunciado para confirmar o desmentir las acusaciones en su contra. Algunas personas señalaron que podría encontrarse en Ramos Arizpe, de donde es originario.