Acusan a PRI y PAN de no permitir pagar nómina en Congreso

El diputado de MC, Eduardo Gaona, aseguró que desde diciembre se depositó el recurso para la nómina de enero y es el PRI y PAN que no permiten se haga el pago

La bancada de Movimiento Ciudadano aseguró que los diputados del PRI y del PAN no han dejado que los trabajadores del Congreso del Estado reciban su pago como método de presión en contra del gobernador, Samuel García.

Debido al conflicto del Presupuesto 2024 entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, desde hace algunas semanas, la bancada del PAN aseguró que los sueldos de los trabajadores del Congreso estaban en riesgo, sin embargo, el diputado emecista Eduardo Gaona aseguró que desde diciembre se depositó el recurso para las nóminas de enero y son el PRI y el PAN quienes no permiten que se hagan los pagos.

“Hay más maneras en las que están queriendo presionar y ahora lo hacen con los sueldos de la gente de aquí del Congreso, hoy es día 15 y no se les ha pagado la nómina a gente que tiene que llevar el sustento a sus familias, que tienen que tener un ingreso como todos nosotros, pero lo más importante es la gente trabajadora que está aquí en el Congreso.

“El PRI y el PAN dice que no pueden depositar que porque el Gobierno no había depositado, pero nosotros ya nos pusimos en contacto con el Tesorero del Estado y él me dio la respuesta de que el Congreso tiene el recurso desde el 15 de diciembre”, dijo el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona.

Sin embargo, el diputado de Acción Nacional, Carlos de la Fuente, indicó que ese recurso que mencionó Gaona fue el de las nóminas de diciembre y que el recurso de enero el Poder Ejecutivo lo depositó apenas el viernes 12 de diciembre, por lo cual no se había podido hacer el depósito de las nóminas.

“El viernes llegó el dinero muy tarde y ya no se alcanzó a correr la nómina porque máximo llega el día 13, pero ahora llegó muy tarde y no alcanzaron a correr la nómina y hoy en la mañana la corrieron y esperan que hoy se les esté pagando a todos los empleados.

“Se recibió la misma cantidad que el año pasado y esto va a generar un problema porque ellos están corriendo el mismo recurso que el 2023 y están poniendo en riesgo, y ya se le avisó al líder sindical, del aumento salarial que cada año se les debe de dar, porque hay que recordar y perdón por la expresión pero mis compañeros de Movimiento Ciudadano ignoran las leyes y pues no puede haber un aumento por encima de la inflación y un porcentaje entre la nómina de un año y otro y como este año hay liquidaciones eso genera un sobre gasto para el último año de la legislatura”, dijo De la Fuente.

El diputado panista agregó que quienes no han percibido su sueldo son las personas que están por honorarios en el Congreso y a los mismos diputados.

