Acusan a Policía de Zuazua de omitir registro de detenidos

Detectan que elementos de seguridad del municipio de Zuazua no registran debidamente los arrestos ni las multas que realizan

Por: David Cázares

Mayo 16, 2023, 8:10

En la Policía del municipio de Zuazua reinan prácticas irregulares como, por ejemplo, no tener registros de los detenidos ni las multas que se aplican a quienes comenten alguna falta, denunciaron regidores.

Y es que con la toma de control que ejerció Fuerza Civil sobre la Policía de General Zuazua múltiples irregularidades salieron a relucir de la administración municipal, que encabeza Nancy Olinda Gutiérrez, según denunció la regidora Fabiola Gaytán.

Fue el pasado 25 de abril cuando el estado asumió el mando de la seguridad en la zona ante el incremento de delitos, inconsistencias en el número de personal, y tras el asesinato de dos elementos locales. Para Gaytán, las anomalías enlistadas durante el anuncio de la medida son sólo la “punta del iceberg” de lo que padece el municipio.

“El detonante fue el evento que se suscitó en abril, cuando lamentablemente pierden la vida dos elementos de la corporación.

“Desgraciadamente, no contaban con pruebas de confianza, y por consiguiente con el porte de arma, así como otras carencias en el equipamiento”, aseguró.

Además, dentro de la corporación, agregó la regidora, también se registran irregularidades en el tema financiero, particularmente relacionadas en cobros que no son reportados debidamente.

“Sí se expiden algunos boletos de pago en la Secretaría de Seguridad, pero se desconoce si llegan a las arcas municipales estos ingresos. “Me han reportado que ponen conceptos por falta administrativa aún y cuando no son por faltas administrativa; yo he cuestionado cómo eso entra, pero no se obtienen respuestas”, mencionó.

En ese sentido, la funcionaria dijo que la falta de transparencia no sólo incluye a la Secretaría de Seguridad municipal, sino a toda la administración de la alcaldesa Nancy Olinda Gutiérrez.

“Se ha solicitado el padrón de nómina, así como la reglamentación del municipio, el presupuesto de este año para obras públicas, así como las actas de cabildo en repetidas ocasiones.

“Solamente han entregado algunas actas, la demás información no, solamente proporcionan ligas que no están habilitadas”, dijo la edil.

Con información de elhorizonte.mx