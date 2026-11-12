Acusan a Lalo Leal de hipotecar las finanzas de Allende

Opositores cuestionan que el municipio pretenda endeudarse para gasto corriente tras obtener $17.5 millones por la venta de patrimonio público

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No conforme con haber dañado el patrimonio municipal con la venta de un terreno de alto valor para financiar un programa de autopromoción, el alcalde panista de Allende, Nuevo León, Eduardo Leal Buenfil, ahora se enfila a endeudar al municipio en un acto que críticos califican como opaco.

El edil solicitará a la banca un crédito por $21 millones de pesos, equivalentes al 6% de los $351.2 millones de pesos del presupuesto anual municipal, bajo el argumento de cubrir el pago de aguinaldos.

La justificación es que el gobierno de Nuevo León no ha transferido al municipio los recursos que le corresponden. Sin embargo, la oposición sospecha que la deuda podría tener fines electorales, pues los aguinaldos forman parte del gasto corriente ya presupuestado. Además, señalan que el año pasado, bajo condiciones similares, no fue necesario recurrir a financiamiento, por lo que consideran injustificado contratar deuda para ese concepto.

Lo más cuestionable, afirman los críticos, es que tanto la venta de activos como la contratación de este nuevo pasivo no están destinadas a proyectos productivos, como obras públicas, rehabilitación de vialidades o la compra de camiones recolectores de basura, sino a programas asistenciales y gasto corriente.

Según el Acta de Cabildo número 75, correspondiente a la sesión realizada el pasado 21 de octubre, el Ayuntamiento encabezado por Leal Buenfil aprobó contratar deuda por la citada cantidad para cubrir los aguinaldos de los trabajadores municipales.

“Con la finalidad de afrontar el pago del aguinaldo relativo al año 2026 de los trabajadores del municipio de Allende, Nuevo León, es necesario solicitar la autorización para la adquisición de un crédito bancario por un monto de $21 millones de pesos con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones para el municipio”, indica el dictamen aprobado por mayoría.

Este endeudamiento se plantea pese a que el pasado 2 de octubre el municipio vendió a un particular un terreno de 7,500 metros cuadrados ubicado en el parque industrial Ciudad Camión Industrial Park por $17.5 millones de pesos, como dio a conocer Info 7.

Durante la sesión, la Comisión de Hacienda, presidida por la regidora panista Melany Alejandra Cano Marroquín, argumentó que el préstamo es necesario debido a “la situación financiera que atraviesa el municipio”, la cual atribuyó a la falta de transferencias por parte del Gobierno estatal.

¿Venderán más terrenos?

En la misma sesión se aprobó la incorporación al patrimonio municipal de dos terrenos ubicados en el complejo Nortic Parque Industrial. El primero tiene una superficie de 1,094 metros cuadrados (m²) y el segundo de 3,143 m², para un total de 4,237 m².

Estos predios eran considerados de dominio público, es decir, formaban parte del patrimonio municipal, aunque no estaban debidamente registrados.

De acuerdo con algunos regidores, incluidos integrantes del PAN, este sería el primer paso para posteriormente someterlos a subasta pública, tal como ocurrió con el predio vendido recientemente.

“Aún no han hecho la subasta, al menos hasta esta acta, pero lo que sigue es venderlos”, señaló una fuente.

Tras darse a conocer la venta del terreno por parte del alcalde panista, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, informó que presentarán denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y la Auditoría Superior del Estado para que determinen si existieron irregularidades en la operación.

Pide MC explicar venta de terreno

La dirigente de Movimiento Ciudadano en Allende, Martha Flores, cuestionó al gobierno municipal encabezado por Eduardo “Lalo” Leal por la venta de un terreno municipal de 7,500 metros cuadrados en $17.5 millones de pesos, así como por la falta de claridad sobre el destino de esos recursos.

La representante naranja sostuvo que la venta del predio, ubicado en Ciudad Camión Industrial Park, debió informarse y consultarse previamente con la ciudadanía.

“Estas decisiones no solucionan problemas. La venta del terreno es algo que se debió consultar con la ciudadanía. La población debió recibir información con transparencia”, indicó.

También calificó como “muy preocupante” la situación financiera del municipio y señaló que los habitantes carecen de herramientas adecuadas para consultar el manejo de los recursos públicos, pues, afirmó, la página oficial del municipio no cuenta con un apartado de transparencia.

“En la página del gobierno municipal no existe el apartado de transparencia que todos los ciudadanos tenemos derecho a consultar para estar informados".