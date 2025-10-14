Acusan a 'La Gaby Mendoza' de cobrar y faltar a show en Escobedo

Una mujer contrató al comediante para asistir a su baby shower en una quinta de Escobedo en donde dio un anticipo de 12 mil pesos, pero nunca llegó

Una mujer vivió momentos de angustia durante su baby shower debido a que un famoso comediante de Monterrey no llegó a su evento tras haberle entregado un anticipo mayor a los 10 mil pesos.

La amarga anécdota fue contada en redes sociales por la afectada identificada como Kaira Lizbeth.

La mujer relata en su publicación que tenía la ilusión de conocer a 'La Gaby Mendoza', como se hace llamar el comediante en su show, debido a que es su fan.

Kaira Lizbeth no lo pensó dos veces y, a pesar del costo, decidió contratar el show para sus invitados al baby shower que se realizó este domingo en una quinta de la colonia Emiliano Zapata en Escobedo.

Desde el pasado 28 de agosto del año en curso, Lizbeth realizó el anticipo de 12,500 pesos, por lo que recibió el contrato del show en donde le restaban 12,500 los cuales tenían que pagarse el día del evento.

El show estaba programado para las 16:00 horas, aunque la anfitriona intentó contactar al comediante por WhatsApp, no obtuvo respuesta. Fue hasta que dejó un mensaje en una publicación en la cuenta de Facebook y la reacción de otros usuarios, que el comediante respondió.

Según la futura madre, "Gaby Mendoza" le dijo que supuestamente no le habían mandado su contrato. Al ver la situación, familiares de la afectada se movilizaron para contratar otro show y 'salvaron' el evento.

La mujer aclaró que 'La Gaby Mendoza' le regresó el dinero del anticipo y la calificó de 'irresponsable'.

Hasta el momento, el comediante no se ha pronunciado por los hechos, sin embargo, la afectada compartió una captura de pantalla en donde presuntamente el creador digital compartió su publicación "para que se haga más viral".