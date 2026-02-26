Acusan a interno por homicidio de adolescente en Zuazua

Damián 'N' es acusado del crimen de un adolescente al cual hirió con un objeto punzocortante, en el municipio de Zuazua, en septiembre de 2023

Por presuntamente asesinar a un adolescente de 17 años, agentes estatales de Investigación del grupo de homicidios ejercieron acción penal contra Damián “N”, de 26 años de edad, mientras ya se encontraba detenido en un Centro de Reinserción Social del estado.

Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando la víctima, Juan Carlos, de 17 años, se encontraba con una amiga cerca de un lago en la colonia Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

De acuerdo con la investigación, el detenido llegó al lugar, agrediendo a la acompañante de la víctima, y Juan Carlos intervino en su defensa.

Durante el forcejeo, Damián “N” presuntamente sacó un objeto punzocortante, con el que lesionó a Juan Carlos en abdomen y tórax, provocándole heridas mortales.

Paramédicos que acudieron al sitio constataron que el adolescente ya no contaba con signos vitales.