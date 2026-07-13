Acusan a expareja de intentar atropellar a cuatro personas

Los afectados señalaron que, tras lo ocurrido, presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investiguen los hechos

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Una cámara captó el momento en que una persona intentó atropellar a cuatro personas que se encontraban afuera de un domicilio en la colonia Loma Linda, al norte de Monterrey.

Cámara registró el presunto intento de atropellamiento

De acuerdo con un reporte ciudadano para Info7, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada sobre la calle Mar Arábigo, cerca de la estación San Bernabé del Metro.

En el video se observa cómo un vehículo se aproxima hacia el grupo de personas que permanecía en el exterior de la vivienda y presuntamente intenta embestirlas, por lo que los afectados alcanzan a ponerse a salvo.

Señalan a la expareja de uno de los afectados

Según la versión proporcionada por los denunciantes, la presunta responsable es la expareja de uno de los afectados y, previamente, ya había lanzado amenazas de muerte en su contra.

Por razones de seguridad, las personas involucradas solicitaron que su identidad permanezca en el anonimato.

Los afectados señalaron que, tras lo ocurrido, presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.