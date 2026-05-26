Acusan a directora de encubrir acoso a niñas de primaria

Los hechos ocurrieron presuntamente el pasado miércoles en la primaria Perla Aurora Treviño, en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey

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Con una protesta frente al plantel, padres de familia de una primaria en Monterrey denunciaron que la directora encubrió casos de acoso contra niñas que fueron perpetrados por un alumno.

El incidente ocurrió el pasado miércoles, y los padres de las tres víctimas acusan que no se implementaron los protocolos correspondientes.

“Al menor agresor ya lo tenían resguardado junto con su mamá, que es una maestra de aquí, y a nuestras hijas no, las dejó llorando.

“No nos avisaron nada, nos enteramos hasta la hora de la salida porque las niñas venían llorando del baño”, recuerda Liliana Andrade, madre de una afectada, “¿por qué nos nos informaron si para eso tienen nuestros teléfonos?”.

Fue en el tercer grado de la primaria Perla Aurora Treviño, en la colonia San Bernabé, donde se registró el episodio.

Hasta ese punto se trasladaron elementos de seguridad pública estatal, alertados por los padres de familia ante la ausencia de información de la dirección.

“Le dije a la directora que iba a hablar al 911, me dijo que no podía hacerlo”, narró, “claro que no le hice caso y entonces ingresa Fuerza Civil, a lo que ella nos empieza a correr.

“Decía que en su plantel no, que nos fuéramos de aquí, no nos dio ninguna explicación”.

El menor señalado como agresor continúa yendo a clases, no así las pequeñas afectadas.

“Mi niña ya no quiere venir, tiene mucho miedo, no quiere ver al niño.

“Como padre uno se angustia, porque no sabemos qué hacer, y las si la directora no nos apoya ni dice nada”, compartió Cecilia Rodríguez, otra mamá del plantel.

Por el caso existe una denuncia ante la Fiscalía, y una queja interpuesta en la Secretaría de Educación.

En ese sentido, la comunidad escolar urgió a la autoridad a indagar el actuar de la directora pues, dicen, ya no se sienten tranquilos con ella a cargo de sus pequeños.