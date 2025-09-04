Acusan a directora de encerrar en salón a maestra y alumnos

Por: Humberto Salazar 03 Septiembre 2025, 11:08

Padres de familia se reunieron afuera del kínder Salvador Zubirán Anchondo, en la colonia Portal de Juárez, para denunciar el presunto maltrato

Padres de familia se reunieron en el kínder Salvador Zubirán Anchondo, ubicado en la colonia Portal de Juárez, en el municipio de Juárez, luego de que se presentaran malos tratos en contra de los pequeños estudiantes. De acuerdo con los testimonios, en el turno vespertino, la directora presuntamente ordenó encerrar a un grupo de alumnos junto con su maestra por más de tres horas. Y el presunto encierro de los menores, les provocó afectaciones físicas. También hubo impacto en la salud emocional de los niños. Ante esta situación, las madres y padres exigieron la intervención inmediata de las autoridades educativas.