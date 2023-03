Acusan a directora de discriminación y malos manejos

Madres de familia de una escuela ubicada en Escobedo señalan que la directora del plantel impide incluso realizar honores a la bandera o posadas por su religión

Por: David Cázares

Marzo 14, 2023, 10:47

Padres de familia de una primaria en Escobedo tronaron contra la directora del plantel al asegurar que es responsable de múltiples irregularidades como discriminación, exigencia de cuotas y malos manejos financieros.

Esta protesta se registró en la escuela Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Ex Hacienda El Canadá, donde incluso los pequeños son exhibidos cuando sus padres no pagan la cuota.

“Condiciona que si no pagas no te da acceso o no presentas. El año pasado que había niños que no habían pagado los mandó con papelitos pegados en su bracito para que los papás se dieran cuenta de que debían”, dijo una madre inconforme.

A pesar del cobro, la higiene de las instalaciones no es la mejor.

“La verdad si se fijan está muy sucio, las bancas despintadas, los salones no tienen mosquitero, los baños están sucios, los climas no funcionan”, comentó.

Además, las madres de familia lamentan que los alumnos pierdan actividades, como honores a la bandera o posadas, por la religión de la directora.

Los padres de familia elevaron su queja ante la Secretaría de Educación, quienes acudieron a analizar la situación dentro del plantel.

Ahora los inconformes esperan que la investigación se ejecute de manera imparcial.