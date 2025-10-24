Acusan a alumno de tocamientos a niñas en primaria de Escobedo

Las madres de familia de la escuela primaria José Ayala Villarreal se manifestarán este jueves para exigir una solución a la directora.

Una escuela primaria ubicada en el municipio de Escobedo se encuentra en medio de la polémica debido a un presunto caso de abuso contra varias niñas.

Se trata de la escuela José Ayala Villarreal, ubicada en la colonia Topo Grande.

De acuerdo con la madre de una de las víctimas, un alumno del plantel le realizó tocamientos a varias niñas de primer grado.

Al enterarse de los hechos, la madre interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en donde le practicaron dictamen médico y psicológico.

La madre asegura que la directora está enterada de los hechos y como 'medida' cambió a su hija de salón "y el niño sigue haciendo de las suyas con las niñas".

Ante lo que considera la inacción de la directora, las madres de familia se manifestarán este jueves alrededor de las 08:00 horas afuera del plantel para exigir alguna solución a los hechos.