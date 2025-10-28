Acusado por muerte de chofer podría enfrentar juicio en libertad

Fue el viernes 24 de octubre del año en curso cuando un pasajero y un operador de la ruta 220 protagonizaron una discusión sobre la avenida Bernardo Reyes

El hombre que participo en una riña a bordo de un camión urbano donde murió el chofer de la ruta 140 luego de una discusión sobre la avenida Bernardo Reyes, en el centro de Monterrey, quedo imputado por el delito de homicidio preterintencional por parte de la Fiscalía Especializada en Homicidios y lesiones graves.

Lino Becerra, operador de la Ruta 220, perdió la vida a causa de un taponamiento cardiaco secundario a ruptura miocárdica consecutiva a un infarto agudo al miocardio, según el dictamen pericial realizado en el SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de octubre en la Av. Bernardo Reyes en su cruce más próximo con Calzada Francisco I. Madero en donde oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey realizaron la detención de Antonio "N" de 45 años ante el señalamiento de personas que momentos antes lo observaran al interior de un camión de transporte urbano, al momento que discutiera y agrediera al chofer de dicha unidad.

En un video difundido en redes sociales se aprecia el instante en que el pasajero toma del cuello al conductor y ambos forcejean dentro de la unidad. Poco después, el hombre descendió del camión, mientras Becerra continuó su trayecto por algunos metros hasta detenerse y perder el conocimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio a conocer el resultado de audiencia por control de detención / imputación realizada éste lunes 27 de octubre de 2025 en contra de Antonio "N" 45 años de edad y se determinó que la defensa solicito ampliación de término constitucional para resolver la situación jurídica de su representado; a lo cual el Juez concedió la solicitud y dio como plazo hasta el día 31 de octubre de 2025 para reanudar la audiencia; mientras tanto se impuso como medida cautelar la prisión preventiva.

Un Agente del Ministerio Público Investigador especializado en homicidio al acusado con características compatibles con un delito previsto y sancionado en el Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León, expone datos de prueba que acreditan la presunta participación del imputado en los hechos citados y solicita la vinculación a proceso para el imputado.

El delito por el que se le acusa a Antonio “N” de 45 años de edad es el de Homicidio Preterintencional, mismo que en términos legales se refiere a una acción cuyo resultado es más grave de lo que el autor buscaba inicialmente. Es un concepto jurídico penal donde se causa un delito mayor (por ejemplo, la muerte) de manera involuntaria como consecuencia de un acto doloso de menor gravedad (por ejemplo, causar una lesión). El ejemplo clásico es un acto de agresión que, por un accidente, resulta en la muerte de la víctima, que no era el objetivo del agresor.

Fuentes consultadas por Info7 señalaron que el acusado podría llevar el proceso en libertad y tendría que cumplir con la reparación del daño una vez que se llegue a juicio.

Cabe destacar que la muerte del operador Lino Becerra, conmovió profundamente a la comunidad del transporte público y a cientos de usuarios que lo recordaban por su amabilidad y compromiso en el trabajo.